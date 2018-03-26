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Школьникам с Сокола рассказали о способах сохранения водных ресурсов
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Школьникам с Сокола рассказали о способах сохранения водных ресурсов 

Управа района Сокол города Москвы 53 минуты назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
С 19 марта в школе №149 на Соколе проходят всероссийские экологические уроки «Сделаем вместе» по теме «Вода и здоровье». Подробности сообщили в образовательном учреждении.
— Разговор был об уникальном веществе нашей планеты — воде, жизнь без которой не представляется возможной. Ребята подискутировали об основных способах сохранения водных ресурсов, о бережном отношении к чистой воде, — поделился сотрудник школы. — И теперь уж точно каждый из них знает, какими свойствами обладает вода и как происходит ее круговорот в природе.
В заключении всем участникам экоуроков было предложено написать письма о бережном отношении к воде, адресованные человечеству. (ео)
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