Развитие самбо в Иркутской области обсудили в Москве

Международный турнир по боевому самбо «Кубок Байкала», который пройдет в Иркутске в сентябре, включен в календарь всероссийских и международных соревнований по самбо на 2018 год. Об этом сообщил заместитель Губернатора Иркутской области — руководитель аппарата Губернатора и Правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов по итогам заседания исполкома Всероссийской федерации самбо. Мероприятие прошло в Москве

Также во время рабочей поездки в столицу России Дмитрий Чернышов совместно с министром спорта Иркутской области Ильей Резником и заместителем министра образования Приангарья Максимом Парфеновым принял участие в совещании с президентом Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская федерация самбо», Европейской Федерации самбо, заслуженным тренером России , заслуженным работником физической культуры России Сергеем Елисеевым по развитию самбо в Иркутской области. Этот вид спорта является базовым для региона. В области реализуется проект «Самбо в школу». В нем участвуют 12 школ в семи муниципалитетах (занимаются больше 600 детей). В учебные заведения поступили комплекты учебно-методической литературы по преподаванию самбо в общеобразовательных организациях. Кроме того, в сентябре 2017 года между министерством образования Иркутской области и Всероссийской федерацией самбо заключено соглашение о сотрудничестве, предусматривающее совместную работу по созданию и развитию школьных спортивных клубов самбо.

— Наша задача — реализация проекта не только по направлению дополнительного образования, но и по направлению учебного процесса, чтобы дети могли получать первичные навыки в этом виде спорта. А кому будет интересно, смогут продолжить занятия в секциях самбо. Мы обсудили также направление «Самбо в вузы». Вузовская площадка всегда была основной для этого вида спорта. Я планирую встретиться с ректорами нескольких вузов, чтобы обсудить это направление, — рассказал Дмитрий Чернышов.

Еще одна рабочая встреча заместителя Губернатора Иркутской области состоялась с президентом Международной федерации самбо Василием Шестаковым . На ней обсуждалась необходимость и возможность строительства в Иркутске современного Центра борьбы. Идею возведения в регионе такого объекта поддержал Президент РФ Владимир Путин на встрече с Губернатором Иркутской области Сергеем Левченко в феврале 2018 года. Планируется, что за основу будет взят проект аналогичного центра, который сейчас строится в Хабаровске . Современный спортивный объект должен стать площадкой, отвечающей всем необходимым требованиям, на которой можно будет не только проводить тренировки, но и организовывать соревнования международного уровня по разным видам борьбы. Местом строительства предварительно определена площадка на левом берегу Ангары недалеко от Ледового дворца.

Также в Москве Дмитрий Чернышов в качестве почетного гостя принял участие в Кубке мира по самбо «Мемориал А. А. Харлампиева», который проходил 23 и 24 марта в новом спортивном комплексе Центра спорта и образования «Самбо-70». В соревнованиях приняли участие сильнейшие борцы России и мира.