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С культурой Японии познакомились школьники района Сокол
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С культурой Японии познакомились школьники района Сокол 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Японии, ее истории, народной одежде и письменности было посвящено занятие, прошедшее во вторых классах школы №1252 имени Сервантеса на Соколе.
— С традициями удивительной восточной страны дети познакомились через призму ее национального костюма. Благодаря необычному мастер-классу дети узнали много новой и зачастую неожиданной информации о национальной одежде, а также особенностях ее ношения, — пояснил представитель школы.
Помимо этого ребята запомнили несколько иероглифов, пришедших в Японию из Китая. (ео)
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