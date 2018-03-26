С культурой Японии познакомились школьники района Сокол

Японии , ее истории, народной одежде и письменности было посвящено занятие, прошедшее во вторых классах школы №1252 имени Сервантеса на Соколе.

— С традициями удивительной восточной страны дети познакомились через призму ее национального костюма. Благодаря необычному мастер-классу дети узнали много новой и зачастую неожиданной информации о национальной одежде, а также особенностях ее ношения, — пояснил представитель школы.