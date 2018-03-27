Музей Победы в Москве проведёт тест на знание Великой Отечественной войны

Акция приурочена ко Всемирному дню историка, который отмечается 28 марта.

Посетители, набравшие наибольшее количество баллов, получат книги о Великой Отечественной войне. Им также подарят фотосессию и возможность посетить интерактивную программу музея «Боевые каникулы».

Тест состоит из 21 вопроса. Они разделены на две категории — для детей младше 16 лет и для взрослых. Для поиска ответов разрешено использовать экспозиции, диорамы, инсталляции и музейные залы. Результаты теста будут опубликованы на сайте музея 29 марта.