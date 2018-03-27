Ещё
Музей Победы в Москве проведёт тест на знание Великой Отечественной войны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Музей Победы в Москве проведёт тест на знание Великой Отечественной войны 

RT на русском 57 минут назад
Фото: Наш район Котловка
Акция приурочена ко Всемирному дню историка, который отмечается 28 марта.
Посетители, набравшие наибольшее количество баллов, получат книги о Великой Отечественной войне. Им также подарят фотосессию и возможность посетить интерактивную программу музея «Боевые каникулы».
Тест состоит из 21 вопроса. Они разделены на две категории — для детей младше 16 лет и для взрослых. Для поиска ответов разрешено использовать экспозиции, диорамы, инсталляции и музейные залы. Результаты теста будут опубликованы на сайте музея 29 марта.
Ранее телеканал «360» сообщал, что пилотными площадками проекта «Идём в музей» стали пять музеев Подмосковья.
RT на русском: последние новости
В Общественной палате прокомментировали процесс подготовки школьников к ЕГЭ В Госдуме рассказали о возможных мерах для предотвращения инцидентов со стрельбой в школах Франция с 2019 года вводит обязательное дошкольное образование для детей от трёх лет
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным74
Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге152
НАТО приняло меры против российских дипломатов189
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово68
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову268
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение