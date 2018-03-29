История Великой Отечественной войны ожила в интерактивном тесте Музея Победы

МОСКВА , 29 марта. / ТАСС /. Музей Победы на Поклонной горе подвел итоги интерактивного теста по истории Великой Отечественной войны. Около 200 человек проверили свои знания, погрузившись в атмосферу прошлого. Акция была приурочена к Всемирному дню историка, рассказали ТАСС в пресс-службе музея.

"Это совершенно новый подход в музейной практике — погружение в историческую эпоху в активной, тестовой форме. Участники не просто проверяют здесь свои знания или ищут информацию в «Википедии», а становятся самыми настоящими исследователями и следопытами, ведь верный ответ нужно найти в залах и экспозициях Музея Победы. Уверен, что тест будет пользоваться популярностью и у детей, и у взрослых", — отметил директор музея Александр Школьник

Вопросы теста были составлены так, что ответить на них можно после внимательного ознакомления с экспонатами, диорамами и выставками музея. «Например, одним из вопросов был — определить на карте местоположение всех городов— героев и указать их названия. Узнать это можно под куполом Зала Славы, где находятся барельефы этих городов», — отметили в пресс-службе.

Участники теста также посмотрели киноочерк 1942 года «Красноармейский кукольный театр» и узнали, какую роль играли куклы во время Великой Отечественной войны.

Директор музея добавил, что такие акции планируется проводить ежегодно.