Савелкинские школьницы стадии призерами читательского конкурса в Москве

На минувшей неделе завершился городского конкурс «Самый талантливый читатель» среди столичных школьников. Финальные этапы прошли в библиотеке № 12 имени И. А. Бунина в Москве . В конкурсе приняли участие две ученицы начальных классов школы № 609 из Зеленограда.

Среди учащихся 1-2 классов Бугаева Ульяна из 2В класса, учителем которого является Сапрыкина С. В., заняла втрое место. Еще одна ученица этой школы, Разводовская Ирина, вышла на второе место среди 3-4 классов. Девочка учится в 3Д классе, которым руководит учитель Егорова С. А.. Юных конкурсанток наградили грамотами и подарками.