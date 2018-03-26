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Савелкинские школьницы стадии призерами читательского конкурса в Москве
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Савелкинские школьницы стадии призерами читательского конкурса в Москве 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
На минувшей неделе завершился городского конкурс «Самый талантливый читатель» среди столичных школьников. Финальные этапы прошли в библиотеке № 12 имени И. А. Бунина в Москве. В конкурсе приняли участие две ученицы начальных классов школы № 609 из Зеленограда.
Среди учащихся 1-2 классов Бугаева Ульяна из 2В класса, учителем которого является Сапрыкина С. В., заняла втрое место. Еще одна ученица этой школы, Разводовская Ирина, вышла на второе место среди 3-4 классов. Девочка учится в 3Д классе, которым руководит учитель Егорова С. А.. Юных конкурсанток наградили грамотами и подарками.
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