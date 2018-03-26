Оренбургский Минобр продолжит перевод школ на работу в одну смену

На итоговой коллегии министерства образования области рассказали о приоритетах развития образовательной сфере Оренбуржья в 2018 году.

В 2017 году активно проходили процессы модернизационного и инновационного развития, расширился спектр предоставления образовательных услуг. Также в прошлом году своевременно финансировали сферу образования. Об этом рассказал министр образования области Вячеслав Лабузов.

Отметим, что одним из важнейших достижений стало введение в эксплуатацию трех школ на 2 645 мест в Оренбурге , Оренбургском и Переволоцком районах. К началу 2018 года в 199 школах и 106 детских садах создана среда для совместного обучения детей с ОВЗ и детей, не имеющих ограничений в здоровье.

На этот год основными задачами станут продолжение работы по созданию современных условий и переходу на односменный режим обучения. В приоритете остаются обеспечение доступности дошкольного образования и повышение эффективности воспитательной работы. Не планируют и останавливаться в развитии системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи.

В Правительстве области подчеркнули, что для них важно повысить зарплату педагогам и привлечь молодых учителей в школы. Также далеко не на последнем месте вопрос обеспечения безопасности юных оренбуржцев.