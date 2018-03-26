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Оренбургский Минобр продолжит перевод школ на работу в одну смену
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Оренбургский Минобр продолжит перевод школ на работу в одну смену 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
На итоговой коллегии министерства образования области рассказали о приоритетах развития образовательной сфере Оренбуржья в 2018 году.
В 2017 году активно проходили процессы модернизационного и инновационного развития, расширился спектр предоставления образовательных услуг. Также в прошлом году своевременно финансировали сферу образования. Об этом рассказал министр образования области Вячеслав Лабузов.
Отметим, что одним из важнейших достижений стало введение в эксплуатацию трех школ на 2 645 мест в Оренбурге, Оренбургском и Переволоцком районах. К началу 2018 года в 199 школах и 106 детских садах создана среда для совместного обучения детей с ОВЗ и детей, не имеющих ограничений в здоровье.
На этот год основными задачами станут продолжение работы по созданию современных условий и переходу на односменный режим обучения. В приоритете остаются обеспечение доступности дошкольного образования и повышение эффективности воспитательной работы. Не планируют и останавливаться в развитии системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи.
В Правительстве области подчеркнули, что для них важно повысить зарплату педагогам и привлечь молодых учителей в школы. Также далеко не на последнем месте вопрос обеспечения безопасности юных оренбуржцев.
На коллегии подчеркнули и то, что Оренбуржье принимает участие в новом проекте Минобрнауки России по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в дошкольных образовательных организациях.
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