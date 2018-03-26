Школьники из Отрадного погрузились в мир виртуальной реальности и новых технологий

На минувшей неделе ученики 6 «К» и 8 «К» классов школы № 950 посетили технопарк «Калибр», расположенный в Останкинском районе. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— В технопарке ребята занимались освоением 3D-программ и компьютерной анимацией, а также смогли погрузиться в виртуальный мир новых технологий и виртуальной реальности, — рассказали в администрации школы.

Представитель учреждения отметил, что экскурсия проходила в рамках сотрудничества школы с РХТУ имени Менделеева и технопарком «Калибр», а также в рамках проектов «Инженерный класс в московской школе» и «Медицинский класс в московской школе». (вт)