Денег на проекты нет. Как строят новые школы в Нижнем Новгороде

Что сделали?

Во-первых, в мае 2017 года начали строить пристрой к школе №168 в микрорайоне «Сортировочный» в Канавинском районе на 250 мест. Планируют сдать в августе 2018-го.

Во-вторых, 11 января этого года заключили муниципальный контракт на строительство школы в микрорайоне «Цветы». Срок строительства — декабрь 2019 года. Кстати, об этом проекте глава города Владимир Панов на встрече с автозаводцами 27 февраля высказался достаточно жестко — в списке приоритетных мест, где нужно построить школы, подготовленном городским департаментом образования, нет этой школы. Но, по словам градоначальника, проект образовательного учреждения в новом микрорайоне включили в программу кулуарно.

В-третьих, 7 февраля 2018 года заключили муниципальный контракт на строительство школы на пр. Гагарина. Объект собираются ввести в эксплуатацию в I квартале 2019 года.

В-четвертых, выполнили предпроектные проработки по пристроям к существующим школам:

№106 в Ленинском районе;№84 и 117 в Сормовском районе;№126 в Автозаводском районе;№181 и 55 в Канавинском районе.

Что не сделали?

В госпрограмму включены 4 объекта, по которым до сих пор нет проектно-сметной документации. Это школы:

в микрорайонах «Юг» и «Мончегорский» на Автозаводе, в границах улиц Машинная-Победная в Сормовском районе, в микрорайоне «Бурнаковская низина» в Московском районе.

— По этим объектам формируют земельные участки под строительство — вносят изменения в генплан города, готовят документацию по планировке территории. Проектные работы при условии формирования участков возможно начать в марте этого года — по школе «Юг», по остальным объектам — в III-IV квартале 2018 года. Финансирование строительно-монтажных работ должно быть обеспечено в 2019-2020 годах, — рапортуют чиновники депстроя.

Если взять школу на «Юге», то еще в прошлом году в официальных ответах жителям микрорайона и журналистам в администрации Автозаводского района называли сроки начала строительства — I квартал 2018 года. В конце ноября 2017-го руководитель городского депстроя Юрий Щеголев рассказал на заседании комиссии гордумы по строительству, что в 2018 году мэрия только начнет разрабатывать проекты школ и пристроев к ним в микрорайонах «Юг», «Бурнаковский», на ул. Победной и Мончегорской и ведет переговоры с ООО «Жилстрой-НН», чтобы застройщик взял на себя бремя проектирования. Переговоры продолжаются, но чиновники уже получали отказ, констатирует Щеголев.

Мы обратились с официальным запросом к самому застройщику. Но в «Жилстрой-НН» нам сообщили: компания этот вопрос не комментирует.

Школу должны построить к 2021 году. Успеют ли такими темпами? В областном министерстве образования пока проблем не видят. По словам чиновников, сейчас ищут источник финансирования разработки проектной документации в этом году. Пока о том, что начнут строить в этом году, никто не говорит.

Что делать?

— Потребность городского бюджета на реализацию программы на 2018 год составляет ориентировочно 200,2 млн рублей. В бюджете города на 2018 год предусмотрено 75,3 млн рублей на строительно-монтажные работы (73,3 млн рублей — завершение строительства пристроя к школе №168 и по 1 млн рублей — на школы в микрорайоне «Цветы» и по пр. Гагарина). Проектные работы финансированием не обеспечены, — сообщили NN.RU в департаменте строительства Нижнего Новгорода.

Получается, на школу в «Цветах», которую начинают строить, на целый год предусмотрен лишь миллион рублей.

И это далеко не все объекты, которые требуют внимания и денег. По словам городских чиновников, на многочисленных совещаниях и на заседаниях постоянных комиссий гордумы обсуждали: необходимо в первоочередном порядке проектировать и строить школу в микрорайоне «Верхние Печеры-8» и новый корпус школы №167 в Канавинском районе на месте старого здания, эксплуатацию которого запретили еще в прошлом году. Кроме того, нужно разрабатывать проекты на строительство пристроев к зданиям школ в тех микрорайонах, где требуется ликвидировать вторую смену, но нет земли возвести полноценное здание общеобразовательного учреждения. Это пристрои к школам №№ 22, 106, 55, 84 и 117, сообщили в мэрии.

— Таким образом, определены 14 первоочередных объектов, по которым возможно строительство с соблюдением действующих норм и без дополнительных временных и финансовых затрат на подготовку территории (это 8 новых зданий школ и 6 пристроев к существующим зданиям, включая пристрой к школе № 168), — рассказали NN.RU в департаменте строительства.

Языком цифр

Чтобы преодолеть значительное отставание по госпрограмме на начальном этапе, нужно финансирование:

55,7 млн рублей — на проекты 4 новых школ, включенных в программу;24,6 млн рублей — на проекты еще 2 школ, которые нужно включить в программу;38,3 млн рублей — на проекты 5 пристроев к существующим зданиям школ, чтобы начать их строить в 2019-2020 годах.

Кроме того, нужно предусмотреть в полном объеме средства городского бюджета на софинансирование строительства в микрорайонах «Цветы» и «Юг», по пр. Гагарина, по ул. Машинная-Победная и 3 пристроев к школам №№ 106,22,117, заявили в департаменте строительства города.

Как нам сообщили в департаменте строительства города, перечень школ, проекты по которым еще не готовы, могут скорректировать «с учетом общественного мнения и текущей ситуации по наличию 2-ой смены в действующих учреждениях». И только после этого определят источники финансирования и сроки разработки проектной документации по первоочередным объектам, говорят чиновники. Можно предположить, что программа строительства школ в Нижнем Новгороде растянется на годы.