День открытых дверей состоится 27 марта в школе «Кладезь»

Жители района Измайлово смогут посетить частное образовательное учреждение и ознакомиться с его работой.

Школа «Кладезь» во вторник, 27 марта, распахнет свои двери перед москвичами. Жители самых разных районов, в том числе из Измайлово, смогут посетить учебное заведение, пообщаться с педагогами, руководителями и администрацией школы.

Руководство школы «Кладезь» расскажет в этот день москвичам об условиях поступления, о достижениях учащихся, проведут ознакомительную экскурсию по зданию. Родители увидят классы и кабинеты учебного учреждения, столовую, спортивный и музыкальный залы.

День открытых дверей пройдет с 10 до 15 часов.

Адрес: 9-я Парковая улица, дом 54 А.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по телефонам: 8 (495) 465-65-20 и 8 (495) 965-33-68.