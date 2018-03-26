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День открытых дверей состоится 27 марта в школе «Кладезь»
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День открытых дверей состоится 27 марта в школе «Кладезь» 

Управа района Измайлово города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Жители района Измайлово смогут посетить частное образовательное учреждение и ознакомиться с его работой.
Школа «Кладезь» во вторник, 27 марта, распахнет свои двери перед москвичами. Жители самых разных районов, в том числе из Измайлово, смогут посетить учебное заведение, пообщаться с педагогами, руководителями и администрацией школы.
Руководство школы «Кладезь» расскажет в этот день москвичам об условиях поступления, о достижениях учащихся, проведут ознакомительную экскурсию по зданию. Родители увидят классы и кабинеты учебного учреждения, столовую, спортивный и музыкальный залы.
День открытых дверей пройдет с 10 до 15 часов.
Адрес: 9-я Парковая улица, дом 54 А.
Зарегистрироваться на мероприятие можно по телефонам: 8 (495) 465-65-20 и 8 (495) 965-33-68.
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