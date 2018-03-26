Собянин открыл Высшую школу тарифного регулирования в РЭУ им. Г. Плеханова

Школа была создана по поручению председателя правительства Дмитрия Медведева . Для создания школы столичные власти выделили РЭУ имени Плеханова грант в размере 500 миллионов рублей и передало в собственность земельный участок по адресу: Большая Серпуховская, владение 13, строение 1. Там планируется построить учебный корпус, в котором будет работать школа и несколько подразделений университета.

Школа будет заниматься повышением квалификации и переподготовкой руководителей и специалистов ФАС, сотрудников органов исполнительной власти и организаций ключевых отраслей экономики. Также в задачи школы войдет подготовка предложений по совершенствованию антимонопольного и тарифного законодательства.

В 2018 году учиться в высшей школе будут более 820 человек, в том числе 512 работников сфер энергетики. Руководители и ведущие специалисты организаций сферы энергетики уже начали обучение по программе «Государственное регулирование цен (тарифов) сетевых организаций в области электро-энергетики». Общая продолжительность программы — 108 часов, включая 72 часа аудиторных занятий.

В учебном заведении преподают руководители высшего и среднего звена ФАС, научно-педагогические работники РЭУ Плеханова и ведущие специалисты Ассоциации «НП Совет рынка». Слушатели получат удостоверение о повышении квалификации университета имени Плеханова.