Ряд преподавателей журфака МГУ пожаловались ректору на ликвидацию кафедры русского языка

«Кафедра стилистики, по замыслу декана факультета журналистики Елены Леонидовны Вартановой , должна быть неоправданно реорганизована путем объединения с кафедрой теории и методики редактирования, а также должна изменить свое историческое название, переработать учебные планы и основные фундаментальные курсы. Просим вас остановить планомерную ликвидацию кафедры стилистики русского языка, которая происходит на факультете журналистики МГУ им. М. Ломоносова. Наша кафедра — уникальное достояние Московского университета. Ее знают и признают во всем мире», — отмечается в обращении.

Как пояснила Агентству «Москва» профессор Наталья Клушина, одна из подписавшихся под обращением, решение о создании новой кафедры было принято в феврале этого года ученым советом факультета, а окончательное решение должно быть принято сегодня ученым советом МГУ. Одна из претензий протестующих преподавателей заключается в том, что у сотрудников кафедры стилистики не спросили их мнение об объединении. Преподаватели предлагали объявить голосование, но в этом им было отказано. После того, как о скандале появилась информация в соцсетях, на сотрудников кафедры стилистики начали оказывать «психологическое давление», добавила она.

«После того как мы с коллегами выразили свое аргументированное несогласие с решением администрации факультета журналистики, нас бездоказательно обвинили в саботаже, клевете и доведении до инфаркта и. о. заведующего кафедрой стилистики Владимира Славкина (был назначен в сентябре 2016 г. после смерти Григория Солганика — прим. Агентства «Москва»). Но Владимир Вячеславович болен уже очень давно», — сказала Н. Клушина.

Объединенная кафедра, по словам Н. Клушиной, будет носить название кафедры стилистики русского языка и редактирования. На данный момент уже прошло заседание совета профессорского собрания факультета для оценки этичности поведения протестующих преподавателей. Последние теперь опасаются ухудшения условий труда, отметила профессор.