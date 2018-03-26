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С. Собянин открыл Высшую школу тарифного регулирования в РЭУ им. Г. Плеханова
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С. Собянин открыл Высшую школу тарифного регулирования в РЭУ им. Г. Плеханова 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл Высшую школу тарифного регулирования в Российском экономическом университете им. Г. Плеханова и запустил образовательную программу «Государственное регулирование цен (тарифов) сетевых организаций в области электроэнергетики», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Мы активно поддерживаем создание Высшей школы тарифного регулирования. Благодарю экономический университет, Виктор Иванович (ректор РЭУ им. Г. Плеханова Виктор Гришин — прим. Агентства «Москва»), вас, за вашу инициативу, министерство образования за то, что они поддержали создание такой школы. Спасибо вам огромное. Для Москвы, для москвичей это очень важное событие. Поздравляю, в добрый путь», — сказал С. Собянин.
Целью программы является профессиональная переподготовка специалистов экспертных и специализированных организаций, государственных и муниципальных служащих, руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов различных форм собственности, сетевых организаций, чья деятельность подпадает под регуляторную практику Федеральной антимонопольной службы России в области ценообразования.
РЭУ им. Г. Плеханова был основан в 1907 г. В настоящее время университет осуществляет обучение по всему спектру образовательных программ: от среднего общего образования до подготовки аспирантов и докторантов, обучение организуется в Москве и 22 филиалах, расположенных в городах России и за рубежом.
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