С. Собянин открыл Высшую школу тарифного регулирования в РЭУ им. Г. Плеханова

«Мы активно поддерживаем создание Высшей школы тарифного регулирования. Благодарю экономический университет, Виктор Иванович (ректор РЭУ им. Г. Плеханова Виктор Гришин — прим. Агентства «Москва»), вас, за вашу инициативу, министерство образования за то, что они поддержали создание такой школы. Спасибо вам огромное. Для Москвы, для москвичей это очень важное событие. Поздравляю, в добрый путь», — сказал С. Собянин.

Целью программы является профессиональная переподготовка специалистов экспертных и специализированных организаций, государственных и муниципальных служащих, руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов различных форм собственности, сетевых организаций, чья деятельность подпадает под регуляторную практику Федеральной антимонопольной службы России в области ценообразования.

РЭУ им. Г. Плеханова был основан в 1907 г. В настоящее время университет осуществляет обучение по всему спектру образовательных программ: от среднего общего образования до подготовки аспирантов и докторантов, обучение организуется в Москве и 22 филиалах, расположенных в городах России и за рубежом.