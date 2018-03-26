Музыканты из Кузьминок выступили на фестивале «ФаСиЛя»

Учащиеся детской школы искусств «Центр» 24 марта приняли участие в Фестивале-конкурсе «FaSiLa» («ФаСиЛя»), который объединяет любителей музыки, изучающих иностранные языки.

— Наша конкурсная программа подготовлена творческим союзом хорового и инструментального отделения. Автор идеи — руководитель хора Е. А. Куликова, концертмейстер А. А. Капранова, — пояснил представитель школы.

Произведение Дж. Гершвина «Хлопай в такт» на английском языке исполнили вокальный ансамбль младших классов инструментального отделения и солисты хора «Первоцвет» школы № 1208.

Прослушивание состоялось в Органном зале центра творческого развития «Радость». (вт)