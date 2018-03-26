Завершился второй день хакатона «Интернетвещей»

Команда образовательного учреждения « школы № 51» разработала Экосистему сбора информации о критических ситуациях «ЭСИКС».

«Идея проекта», — сообщается на сайте школы — «заключается в том, что человек со слабым здоровьем может не бояться остаться дома в одиночестве. Если вдруг ему станет плохо, об этом, благодаря нашей разработке, сразу узнают родные и органы здравоохранения. „ЭСИКС“ практически собран и уже функционирует.

Юные программисты школы № 51 с удовольствием и большим желанием участвовали в инновационном проекте, отсюда и результат — победа!

Поздравляем!