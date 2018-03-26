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Завершился второй день хакатона «Интернетвещей»
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Завершился второй день хакатона «Интернетвещей» 

Наш Теплый стан 2 часа назад
Фото: Наш Теплый стан
Команда образовательного учреждения « школы № 51» разработала Экосистему сбора информации о критических ситуациях «ЭСИКС».
«Идея проекта», — сообщается на сайте школы — «заключается в том, что человек со слабым здоровьем может не бояться остаться дома в одиночестве. Если вдруг ему станет плохо, об этом, благодаря нашей разработке, сразу узнают родные и органы здравоохранения. „ЭСИКС“ практически собран и уже функционирует.
Юные программисты школы № 51 с удовольствием и большим желанием участвовали в инновационном проекте, отсюда и результат — победа!
Поздравляем!
Наш Теплый стан: последние новости
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