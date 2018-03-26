Ученицы школы № 2072 стали лауреатами городского фестиваля «Тимоня»

Елизавета Кирсанова и Виктория Калошина — учащиеся шестого и девятого классов школы № 2072 — приняли участие в городском этнографическом фестивале музыки, танца, изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Тимоня».

Новогиреевские школьницы разработали под руководством педагога Маргариты Давыдовой и представили на фестиваль свою работу в номинации «Дизайн и макетирование народного костюма». Задания в конкурсе были сложными и потребовали труда и таланта — девочки выполняли их около трех часов. Участие в фестивале оказалось для учениц школы № 2072 очень успешным — дипломы лауреатов первой степени им вручила член жюри, народная артистка России , профессор кафедры народного танца хореографического факультета МГИК Лидия Устинова.

Фото — школа № 2072