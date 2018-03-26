Началась регистрация школьных делегаций на XXIV Исторические чтения

Городские исторические чтения «Там, где кончается дипломатия, начинается война» пройдут в лицее №1502 при МЭИ на Преображенке.

Чтения запланированы на 21 апреля на одной из площадок лицея, в корпусе «Бета» на улице Девятая Рота. Традиционно в них будут участвовать делегации из разных школ столицы. Чтения всегда проходят на самом высоком уровне. В этот раз предметом исследования школьников станут международные проблемы, которые необходимо решать дипломатически. Участники вспомнят такие примеры из истории.

Как отмечает координатор Исторических чтений Светлана Завистович, цель конференции — научить подростков уважать прошлое нашей страны и научиться проводить исследовательскую работу.