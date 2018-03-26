Ещё
Началась регистрация школьных делегаций на XXIV Исторические чтения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Началась регистрация школьных делегаций на XXIV Исторические чтения 

Управа района Преображенское 2 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
Городские исторические чтения «Там, где кончается дипломатия, начинается война» пройдут в лицее №1502 при МЭИ на Преображенке.
Чтения запланированы на 21 апреля на одной из площадок лицея, в корпусе «Бета» на улице Девятая Рота. Традиционно в них будут участвовать делегации из разных школ столицы. Чтения всегда проходят на самом высоком уровне. В этот раз предметом исследования школьников станут международные проблемы, которые необходимо решать дипломатически. Участники вспомнят такие примеры из истории.
Как отмечает координатор Исторических чтений Светлана Завистович, цель конференции — научить подростков уважать прошлое нашей страны и научиться проводить исследовательскую работу.
Чтения проводятся при поддержке Департамента образования Москвы, Института военной истории Минобороны России, Центрального музея Вооруженных Сил России. В чтениях участвуют ученики старших классов общеобразовательных школ, гимназий, интернатов, лицеев, кадетских корпусов Москвы и Московской области.
Управа района Преображенское: последние новости
Администрация школы «Благо» предоставила родителям право выбора учебного модуля Голосование по вопросам жизни школы пройдет на Преображенке Ученики школы №1505 «Преображенская» вошли в топ лучших сетевых и системных администраторов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польша высылает российских дипломатов193
Умер Сергей Мавроди205
Украина задержала российское судно162
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия345
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП216
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово
Политика
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
01:03
Песков отреагировал на слухи о запрете «плохих новостей»
Политика
России нужно перестать оправдываться
Политика Статьи
01:49
Почему они нас ненавидят
Политика Статьи
04:54
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди
Происшествия
00:36
Опубликовано видео начала пожара в Кемерово
Происшествия
03:37
Душегубкой может стать любой российский ТРЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение