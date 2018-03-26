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Школу на 1,1 тыс. мест могут построить в районе пос. Газопровод в ТиНАО в 2019 г.
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Школу на 1,1 тыс. мест могут построить в районе пос. Газопровод в ТиНАО в 2019 г. 

Агентство «Москва» 41 минуту назад
Газопровод в ТиНАО в 2019 г., сообщили в пресс-службе департамента развития новых территорий столицы со ссылкой на его главу Владимира Жидкина.
«Концерн «Крост» построит муниципальную школу на 1,1 тыс. мест в районе пос. Газопровод в ТиНАО. В настоящий момент каркас здания уже возведен, строители концерна приступили к кладке внутренних перегородок школы и остеклению. При разработке проекта был учтен опыт строительства концерном лучшей школы Москвы — Хорошевской гимназии. В соответствии с проектом, эта инновационная школа в ТиНАО примет первых учеников уже в следующем году», — приводятся в сообщении слова В. Жидкина.
В пресс-службе уточнили, что проект школы был разработан в рамках застройки жилого комплекса «Новая Звезда» концерна «Крост». Здесь смогут обучаться не только дети, проживающие в жилом комплексе, но и все школьники ТиНАО. Здание общеобразовательной школы рассчитано на 1,1 тыс. мест, оно предусматривает три ступени обучения: младшая школа — с первого по четвертый классы, средняя школа — с пятого по девятый классы, старшая школа — 10-11 классы. Предполагается, что учебный процесс будет разбит на четыре параллельных потока в одну смену.
«При проектировании школы архитекторами «Крост» был использован опыт строительства лучшей школы Москвы — здания Хорошевской гимназии в 75 квартале Хорошево-Мневники. В частности, в школе №2070 будет внедрена идеология трансформируемых учебных пространств — по мнению педагогов, прогрессивные учебные модели невозможно осуществлять в традиционных модульных классах, поэтому в школе будут созданы разные помещения, от маленьких для индивидуальных занятий, до лекционных аудиторий на 50 человек», — отметили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что для творческого развития детей здесь будет создан большой концертный зал, вмещающий почти 700 зрителей. Кроме того, здесь будут специализированные кабинеты и студии для занятий хореографией, живописью, лаборатории для проектной деятельности по техническому творчеству, фото-кино студия и даже зал «Эксперементариума».
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в ТиНАО уделяется приоритетное внимание созданию современной социальной инфраструктуры. В текущем году в ТиНАО станет на 20 соцобъектов больше», — заключил В. Жидкин.
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