Защитники предложенного проекта ФГОС готовы погубить российское образование?

Продолжается скандал, связанный с разработанными Минобрнауки России проектом Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).

Документ, относящийся к начальной и основной школе, а это 1-9 классы, лоббирует министр Ольга Васильева

Критика проекта Стандартов со стороны профессионального сообщества колоссальная. Документ, мягко говоря, сырой. Он отбрасывает образование назад. Академик Асмолов назвал проект ФГОС «стандартами юрского периода».

Почему так вышло? Ответ, как утверждают СМИ, лежит на поверхности. Проект ФГОС сочинялся «за занавесом», без подлинного представительства педагогического сообщества.

К тому же, как сообщается, будь предложенные Стандарты приняты, на заинтересованные структуры прольется золотой дождь. За всем тем, министру Ольге Васильевой, как утверждается, неважно, что российское образование фактически будет погублено за счет унификации, стандартизации, ликвидации ориентации на личность учащегося.

Одначе у нового ФГОС имеются защитники. Приглядевшись, сообщают коллеги, личности сомнительные. Как минимум, корыстно заинтересованные.

Суди сами. Основным бенефициаром, как сообщается, будет Владимир Узун — президент АО «Издательство „Просвещение“. Немудрено, что он же спонсировал разработку проекта Стандартов. Если затея выгорит, офшорная фирма Узуна с Кипра окончательно монополизирует отечественный рынок учебников, включая электронные.

Среди радетелей за новые ФГОС — Виктор Басюк бывший министр образования Иркутской области . Аудит выявил в его деятельности на посту регионального министра такие финансовые художества, что странно, как его не посадили.

Однако именно такие люди нужны Узуеу. И он пригрел Басюка в одной из своих структур. ФГОС должна заниматься Российская академия образования. В это все тот же — Басюк.

У него, как и у „Просвещения“ в целом, мощная поддержка в лице сенатора Олега, Ткача, отдельно лоббирующего ФГОС по русской литературе.

Поможет ли г-же Васильевой тяжелая артиллерия, выдержит ли отечественное образование мощь осады?