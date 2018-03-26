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Волгоградский форум поможет старшеклассникам найти свое призвание
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Волгоградский форум поможет старшеклассникам найти свое призвание 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Областной форум «Образование-2018» состоится во Дворце спорта волгоградских профсоюзов с 28 по 30 марта.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального комитета образования, на мероприятии участники форума обсудят вопросы развития института наставничества, а также расскажут школьникам об интересующих их профессиях.
В течение трех дней на форуме будут проходить конференции, круглые столы, интерактивные семинары по проблемам кадрового обеспечения, образовательных технологий, финансовой грамотности и прочее.
Для старшеклассников будут работать семь площадок профессиональных проб, на которых педагоги-мастера помогут им найти свое призвание.
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