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Директора наказали из‐за отрезанных пальцев школьника в Свердловской области
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Директора наказали из‐за отрезанных пальцев школьника в Свердловской области 

360tv.ru 1 час назад
Школьник получил травму при работе на токарном станке в Свердловской области. Директора общеобразовательного учреждения привлекли к ответственности, сообщило агентство Ura.ru.
Ребенок получил травму 9 февраля 2018 года на занятиях кружка «Мастерская „Самоделкин“ в Поташкинской средней общеобразовательной школе. Происшествие случилось, когда учитель вышел из класса. Руку школьника замотало в токарный станок, в результате чего ему оторвало среднюю фалангу безымянного пальца, верхнюю фалангу мизинца, раздробило средний палец и оторвало ноготь большого пальца.
Во время проверки выяснилось, что преподаватель не прошел технику безопасности, а учащихся не обеспечили всем необходимым. Педагогу объявили выговор. Директору школы назначили штраф и дисциплинарное наказание.
Учитель физики по ошибке опубликовал личную видеозапись со школьницей, у которой дополнительно проводил индивидуальные занятия, в Китае. После скандала родители девочки попросили
47-летнего
педагога вернуть деньги
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