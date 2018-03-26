Директора наказали из‐за отрезанных пальцев школьника в Свердловской области

Ребенок получил травму 9 февраля 2018 года на занятиях кружка «Мастерская „Самоделкин“ в Поташкинской средней общеобразовательной школе. Происшествие случилось, когда учитель вышел из класса. Руку школьника замотало в токарный станок, в результате чего ему оторвало среднюю фалангу безымянного пальца, верхнюю фалангу мизинца, раздробило средний палец и оторвало ноготь большого пальца.

Во время проверки выяснилось, что преподаватель не прошел технику безопасности, а учащихся не обеспечили всем необходимым. Педагогу объявили выговор. Директору школы назначили штраф и дисциплинарное наказание.

Учитель физики по ошибке опубликовал личную видеозапись со школьницей, у которой дополнительно проводил индивидуальные занятия, в Китае . После скандала родители девочки попросили

47-летнего

педагога вернуть деньги