Директора наказали из‐за отрезанных пальцев школьника в Свердловской области 

Школьник получил травму при работе на токарном станке в Свердловской области. Директора общеобразовательного учреждения привлекли к ответственности, сообщило агентство Ura.ru.
Ребенок получил травму 9 февраля 2018 года на занятиях кружка «Мастерская „Самоделкин“ в Поташкинской средней общеобразовательной школе. Происшествие случилось, когда учитель вышел из класса. Руку школьника замотало в токарный станок, в результате чего ему оторвало среднюю фалангу безымянного пальца, верхнюю фалангу мизинца, раздробило средний палец и оторвало ноготь большого пальца.
Во время проверки выяснилось, что преподаватель не прошел технику безопасности, а учащихся не обеспечили всем необходимым. Педагогу объявили выговор. Директору школы назначили штраф и дисциплинарное наказание.
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