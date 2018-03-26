Онищенко призвал изменить программу ОБЖ в школах

«Сегодня этот предмет в школах — своеобразная «братская могила», — признал депутат. — На этих уроках рассказывают и об основах здорового образа жизни, и способах сохранения жизни, и много о чём ещё».

В то же время Геннадий Онищенко отметил, что даже прикладные навыки поведения в экстремальных ситуациях не помогли бы избежать трагедии в Кемерове . «Здесь нужно совсем другое, — подчеркнул он. — Начались детские каникулы. Кто-нибудь проверил перед этим места массового скопления детей? А раньше это было нормой».

Ранее в эфире канала «Россия 24» Анна Кузнецова констатировала: «Неоднократно говорилось о том, что сегодняшний формат преподавания основ безопасности жизнедеятельности давно требует обновления в условиях той современной реальности, которая есть. Чтобы они носили не формальный, а конкретный прикладной характер».

Жертвами пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, по последним данным, стали 64 человека. Власти региона начиная со вторника, 27 марта, объявили на территории области трёхдневный траур.