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Онищенко призвал изменить программу ОБЖ в школах
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Онищенко призвал изменить программу ОБЖ в школах 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Программу ОБЖ в школах действительно необходимо изменить, заявил «Парламентской газете» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, комментируя предложение детского омбудсмена Анны Кузнецовой сделать указанный урок в школе более прикладным, а не формальным.
«Сегодня этот предмет в школах — своеобразная «братская могила», — признал депутат. — На этих уроках рассказывают и об основах здорового образа жизни, и способах сохранения жизни, и много о чём ещё».
В то же время Геннадий Онищенко отметил, что даже прикладные навыки поведения в экстремальных ситуациях не помогли бы избежать трагедии в Кемерове. «Здесь нужно совсем другое, — подчеркнул он. — Начались детские каникулы. Кто-нибудь проверил перед этим места массового скопления детей? А раньше это было нормой».
Ранее в эфире канала «Россия 24» Анна Кузнецова констатировала: «Неоднократно говорилось о том, что сегодняшний формат преподавания основ безопасности жизнедеятельности давно требует обновления в условиях той современной реальности, которая есть. Чтобы они носили не формальный, а конкретный прикладной характер».
Жертвами пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, по последним данным, стали 64 человека. Власти региона начиная со вторника, 27 марта, объявили на территории области трёхдневный траур.
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