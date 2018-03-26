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Юные преображенцы получили дипломы третьей степени в Международном конкурсе
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Юные преображенцы получили дипломы третьей степени в Международном конкурсе 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Ученики школы «Благо» научились грамотно и безопасно пользоваться интернет-ресурсами.
Участниками конкурса стали пятиклассники и семиклассники. Это как раз тот возраст, когда интернет становится потенциально опасным для подростков. Чтобы ребята чувствовали себя уверенными пользователями и могли использовать интернет во благо, проводится Международный конкурс «Безопасный интернет». Команда школы «Благо» в составе шести человек вместе с классными руководителями Астаховой и Л. Никитенко хорошо подготовилась к творческому испытанию и даже заняла третье место.
Школа «Благо» расположена в нашем районе, входит в состав Технологического колледжа №21. В ней учатся дети с ограниченными возможностями здоровья.
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