Школьники Теплого Стана стали победителями интеллектуальной игры

Ученики школы № 1507 заняли первое место в 4-й игре «Что? Где? Когда?», проходящей в рамках межрайонного фестиваля «Наши общие возможности — наши общие результаты».

Состязания проходили среди школ района Тёплый Стан и Коньково.

«Третий раз в этом сезоне», — сообщается на сайте школы « 1507 — «наша команда занимает 1место и получает очередную Янтарную Сову! У ребят есть все шансы стать победителями в этом сезоне, но не будем торопить события. Встретимся на финальной игре в мае!».