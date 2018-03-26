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Школьники Теплого Стана стали победителями интеллектуальной игры
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Школьники Теплого Стана стали победителями интеллектуальной игры 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
Ученики школы № 1507 заняли первое место в 4-й игре «Что? Где? Когда?», проходящей в рамках межрайонного фестиваля «Наши общие возможности — наши общие результаты».
Состязания проходили среди школ района Тёплый Стан и Коньково.
«Третий раз в этом сезоне», — сообщается на сайте школы « 1507 — «наша команда занимает 1место и получает очередную Янтарную Сову! У ребят есть все шансы стать победителями в этом сезоне, но не будем торопить события. Встретимся на финальной игре в мае!».
Коллектив школы выражает благодарность главному организатору и ведущему мероприятия, учителю истории и обществознания школы № 1101 Алексею Ивановичу Чернову!
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