Российские студенты назвали лучших работодателей для начала карьеры

Исследование включает в себя предпочтения студентов 25 ведущих российских вузов, чьи выпускники наиболее востребованы среди работодателей. Если смотреть по отраслям, то молодые специалисты больше всего предпочитают:

Консалтинг — 38% опрошенных

ИТ — 35%

Финансы и инвестиции — 28%

Интересно отличие приоритетов в зависимости от географии: студенты Москвы на первое место ставят консалтинг, а в регионах — сферу ИТ.

«Альфа-банке» и Студенты финансовых направлений наиболее привлекательной считают работу в «Сбербанке» «Райффайзенбанке» . Студенты-экономисты хотели бы работать в McKinsey & Company, Unilever и Bain & Company.