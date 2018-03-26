Российские студенты назвали лучших работодателей для начала карьеры 

Исследование включает в себя предпочтения студентов 25 ведущих российских вузов, чьи выпускники наиболее востребованы среди работодателей. Если смотреть по отраслям, то молодые специалисты больше всего предпочитают:
Консалтинг — 38% опрошенных
ИТ — 35%
Финансы и инвестиции — 28%
Интересно отличие приоритетов в зависимости от географии: студенты Москвы на первое место ставят консалтинг, а в регионах — сферу ИТ.
Студенты-айтишники в качестве работодателя мечты видят «Яндекс», Google, Microsoft, Mail.Ru, Intel, «Лабораторию Касперского» и IBM.
Студенты финансовых направлений наиболее привлекательной считают работу в «Сбербанке», «Альфа-банке» и «Райффайзенбанке». Студенты-экономисты хотели бы работать в McKinsey & Company, Unilever и Bain & Company.
Студенты-технари больше предпочитают начинать карьеру в Google, «Газпроме», «Росатоме», «Яндексе», Siemens и «Роснефти». Студенты инженерных специальностей больше всего хотели бы начать карьеру в «Ростехе», General Electric и Schneider Electric.
Студенты-нефтяники на первые строчки поставили «Газпром» и «Роснефть», а студенты-металлурги — «Северсталь», «Русал» и «Норникель».
В сфере ритейла популярны Adidas Group, IKEA, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»).
В опроcе приняли участие 5,4 тысячи студентов и выпускников, получивших диплом не более двух лет назад. В списке вузов — МИФИ, МФТИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МГУ, Высшей школы экономики, МГИМО, РУДН, РАНХиГС, РЭШ, РЭУ им. Г. В. Плеханова, Финансовый университет при правительстве, МИСиС, МЭИ, СПбГУ, СПбПУ, ИТМО, Томский государственный и Томский политехнический университеты, Новосибирский государственный университет, Новосибирский государственный технический университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Уральский федеральный университет.