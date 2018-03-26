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Школьники столичного Юго-Запада заняли призовые места на городском экологическом конкурсе
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Школьники столичного Юго-Запада заняли призовые места на городском экологическом конкурсе 

Твоя Газета 2 часа назад
Фото: Твоя Газета
По итогам заключительного этапа VII Московского городского конкурса социально значимых экологических проектов школьников учащиеся 4-11-х классов учебных организаций ЮЗАО стали победителями или призерами в разных номинациях.
Помогли им в этом педагоги Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма (ул. Одесская, д. 12А), которые либо готовили ребят в рамках программы обучения своих подразделений, либо руководили образовательным процессом непосредственно в школах. Особо отличились девятиклассники из школы № 1507, которые не просто предложили использовать наночастицы серебра для защиты компьютерной клавиатуры, но и научно доказали, что данный метод реально не дает распространяться там патогенным микроорганизмам. Это весьма актуально для тех, кто пользуется компьютерами, установленными в классах, МФЦ или библиотеках.
VII Московский городской конкурс социально значимых экологических проектов школьников был посвящен 100-летию юннатского движения в России.
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