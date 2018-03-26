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Пенсионерки из СВАО вошли в число первых выпускников «Серебряного университета»
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Пенсионерки из СВАО вошли в число первых выпускников «Серебряного университета» 

Управа района Бабушкинский 2 часа назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Первый набор «Серебряного университета», который был организован при Московском центре качества образования, завершил обучение. Выпускники получили сертификаты об окончании курса.
Как отметили в УСЗН СВАО, на тожественной церемонии руководитель столичного Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян, ректор Московского государственного педагогического университета Игорь Реморенко и ректор Московского городского педагогического университета, глава Департамента образования Исаак Калина.
Для «серебряных студентов» были организованы пять направлений. Они могли выбрать гуманитарный курс, изучать основы массовых коммуникаций и информатики либо культуры и творчества. Также предлагались направления «Здоровье и безопасность» или «Психологическая поддержка личности».
В окружном управлении соцзащиты рассказали, что от СВАО в университете учились Галина Дулинева, Зоя Евтеева, Людмила Зубатарева, Наталья Кручинина, Марина Галашина и Валентина Голубцова. Все выпускницы проекта «Серебряный университет» ведут активный образ жизни, являются участницами различных мероприятий в своем районе и округе.
— Сидеть перед телевизором и смотреть сериалы — это не для меня! — сказала Валентина Голубцова.
Она, как и ее однокурсницы, очень благодарна за предоставленную возможность получить новые знания. В дальнейшем выпускница «Серебряного университета» планирует стать участницей проекта «Активное долголетия» записаться в и посещать физкультурную секцию.
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