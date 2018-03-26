Пенсионерки из СВАО вошли в число первых выпускников «Серебряного университета»

Первый набор «Серебряного университета», который был организован при Московском центре качества образования, завершил обучение. Выпускники получили сертификаты об окончании курса.

Для «серебряных студентов» были организованы пять направлений. Они могли выбрать гуманитарный курс, изучать основы массовых коммуникаций и информатики либо культуры и творчества. Также предлагались направления «Здоровье и безопасность» или «Психологическая поддержка личности».

В окружном управлении соцзащиты рассказали, что от СВАО в университете учились Галина Дулинева, Зоя Евтеева, Людмила Зубатарева, Наталья Кручинина , Марина Галашина и Валентина Голубцова. Все выпускницы проекта «Серебряный университет» ведут активный образ жизни, являются участницами различных мероприятий в своем районе и округе.

— Сидеть перед телевизором и смотреть сериалы — это не для меня! — сказала Валентина Голубцова.

Она, как и ее однокурсницы, очень благодарна за предоставленную возможность получить новые знания. В дальнейшем выпускница «Серебряного университета» планирует стать участницей проекта «Активное долголетия» записаться в и посещать физкультурную секцию.