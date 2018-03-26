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Зауралье получит 22 миллиона рублей на развитие детского спорта
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Зауралье получит 22 миллиона рублей на развитие детского спорта 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
Около 22,3 миллиона рублей будет выделено Курганской области из федерального бюджета на улучшение условий в сельских школах. Деньги пойдут на развитие спорта в этих образовательных учреждениях. Средства распределены по государственной программе РФ «Развитие образования», сообщает пресс-служба губернатора Курганской области. Еще около 1,7 миллиона рублей на эти цели выделит областное правительство.
— Всего в этом году планируется отремонтировать 17 спортивных залов в сельских школах, открыть пять школьных спортивных клубов. Это увеличит количество детей, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, — рассказал первый заместитель директора департамента образования и науки Курганской области Эдуард Абрамов.
С 2014 года в Зауралье отремонтировано 98 спортивных залов. Число спортивных клубов в сельских образовательных учреждениях увеличено до 275 — сейчас в них занимаются более 23 тысяч человек.
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