В Чебоксарах строящуюся школу объединят с гимназией

Данное решение было принято в связи с тем, что директор гимназии №5 Инна Исаева приняла участие в конкурсе на замещение должности главы будущей школы микрорайона. Ее кандидатуру поддержали все участники комиссии.

Согласно проекту «Наша новая школа», подготовленному Инной Исаевой, две школы будут объединены в организацию с единым юридическим адресом.

В строящееся образовательное учреждение на 1100 мест будут принимать всех школьников по месту жительства с 1 по 11 классы. После окончания младших классов учащиеся смогут перейти на углубленное изучение предметов гимназии.

В ближайшее время Инна Исаева планирует заняться подбором кадров.

Всего на конкурс было подано две заявки. Помимо победителя в нем участвовала заместитель директора по научно-методической работе и инновационной деятельности чебоксарской школы №6 Елизавета Долгова.

Фото: cap.ru