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В Чебоксарах строящуюся школу объединят с гимназией
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В Чебоксарах строящуюся школу объединят с гимназией 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Данное решение было принято в связи с тем, что директор гимназии №5 Инна Исаева приняла участие в конкурсе на замещение должности главы будущей школы микрорайона. Ее кандидатуру поддержали все участники комиссии.
Согласно проекту «Наша новая школа», подготовленному Инной Исаевой, две школы будут объединены в организацию с единым юридическим адресом.
В строящееся образовательное учреждение на 1100 мест будут принимать всех школьников по месту жительства с 1 по 11 классы. После окончания младших классов учащиеся смогут перейти на углубленное изучение предметов гимназии.
В ближайшее время Инна Исаева планирует заняться подбором кадров.
Всего на конкурс было подано две заявки. Помимо победителя в нем участвовала заместитель директора по научно-методической работе и инновационной деятельности чебоксарской школы №6 Елизавета Долгова.
Фото: cap.ru
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