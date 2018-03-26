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В школе №2073 в рамках проекта Подростковая школа прошла 4-я очная сессия
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В школе №2073 в рамках проекта Подростковая школа прошла 4-я очная сессия 

Администрация поселения Вороновское 2 часа назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: ГБОУ Школа 2073
"С 20 по 22 марта в рамках проекта «Подростковая школа» в #ГБОУШкола2073 проходила 4-я очная сессия по трем направлениям: «Инженерная культура», «Школа креативного мышления», «Навыки XXI века»" — сообщается на странице школы 2073 в социальной сети.
Ребята традиционно работали под руководством модераторов. В начале дня перед ними ставились задачи, которые они старались решать.
У кого-то получалось это сделать успешно, у кого-то эти задачи вызывали затруднения. Наиболее активной, интересной и насыщенной была работа в группах по направлению «Инженерная культура».
Участники в группах мастерили мосты, демонстрировали их прочность, видели результаты своей работы и работы своих сверстников из других школ, благодаря трансляции события, анализировали свою работу, выделяя более успешные моменты и заостряли внимание на просчетах.
Результатом работы по направлению «Навыки XXI века» была защита проектов, которые участники создавали в предыдущие дни.
Участники направления «Школа креативного мышления» также создавали свои проекты: учебник-интегратор, учебник-навигатор, учебник-конструктор и презентовали их.
Рефлексия по всем направлениям говорит о том, что большинство ребят стараются раскрыть свои таланты, уметь правильно понять условия задач, которые перед ними стоят, грамотно выстроить план своих действий, создать продукт и представить его.
Спасибо всем участникам: обучающимся, педагогам школы, модераторам, экспертам!
Администрация поселения Вороновское: последние новости
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