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Обучающиеся Школы 2073 показали достойные результаты на военных сборах
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Обучающиеся Школы 2073 показали достойные результаты на военных сборах 

Администрация поселения Вороновское 2 часа назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Военные сборы обучающихся 10-х классов. Фото: архив.
На территории поселения Мосрентген завершаются военные сборы обучающихся 10-х классов ГБОУ Школа №2073 на базе образцовой воинской части в рамках проведения Спартакиады среди учащихся образовательных организаций г. Москвы.
"На военных сборах ребята продемонстрировали высокий уровень физической подготовки" — сообщается на официальной странице ГБОУ Школа 2073 в социальной сети.
Свидетельство этому — многочисленные награды, подтверждающие результаты школьников:
— Кристев Пётр, награждён грамотой за 3 место в соревнованиях по сгибанию и разгибанию рук в упоре с результатом 74 раза; — Мустапаев Магомедимин, награждён грамотой за высокие результаты, показанные при сдаче нормативов по неполной разборке и сборке автомата калашникова; — Бегичев Егор, награждён грамотой за 2 место в соревнованиях по челночному бегу (10х10 метров) с результатом 24,1 секунды; — Белов Дмитрий, награждён грамотой за 2 место в соревнованиях по челночному бегу (10х10 метров) с результатом 24,1 секунды.
Молодцы ребята! Поздравляем с отличными результатами!
Администрация поселения Вороновское: последние новости
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