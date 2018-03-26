Обучающиеся Школы 2073 показали достойные результаты на военных сборах

Военные сборы обучающихся 10-х классов. Фото: архив.

На территории поселения Мосрентген завершаются военные сборы обучающихся 10-х классов ГБОУ Школа №2073 на базе образцовой воинской части в рамках проведения Спартакиады среди учащихся образовательных организаций г. Москвы

"На военных сборах ребята продемонстрировали высокий уровень физической подготовки" — сообщается на официальной странице ГБОУ Школа 2073 в социальной сети.

Свидетельство этому — многочисленные награды, подтверждающие результаты школьников:

— Кристев Пётр, награждён грамотой за 3 место в соревнованиях по сгибанию и разгибанию рук в упоре с результатом 74 раза; — Мустапаев Магомедимин, награждён грамотой за высокие результаты, показанные при сдаче нормативов по неполной разборке и сборке автомата калашникова; — Бегичев Егор, награждён грамотой за 2 место в соревнованиях по челночному бегу (10х10 метров) с результатом 24,1 секунды; — Белов Дмитрий , награждён грамотой за 2 место в соревнованиях по челночному бегу (10х10 метров) с результатом 24,1 секунды.

Молодцы ребята! Поздравляем с отличными результатами!