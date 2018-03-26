Педагоги школы 2073 примут участие в работе Шестой Всероссийской выездной школы педагогов и директоров

Фото: архив

С 25 марта по 30 марта на территории поселения Краснопахорское пройдёт шестидневный интенсив для руководителей и педагогов общего и дополнительного образования, на который приглашены три педагога школы 2073.

Педагоги примут участие в лектории «Мозг и обучение», практикумах, мастер-классах, дискуссиях и открытых уроках лучших учителей.

"Основные темы выездной школы — помощь неуспевающим детям без медицинского диагноза, работа с одаренными детьми, игротехнологии и игропрактики, день открытых уроков по всем предметам. Учителей ждет интересное общение с коллегами из всех регионов страны" — сообщает официальный сайт ГБОУ Школа 2073.