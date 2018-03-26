Пятиклассник повредил руку на уроке труда в Артях

По данным ведомства, инцидент произошел в мастерской Поташкинской средней общеобразовательной школе. На занятиях кружка «Мастерская „Самоделкин“ дети делали шкатулки. Когда учитель вышел за дополнительными материалами, пятиклассник без разрешения включил станок для обработки деревянного изделия.

В результате механизм затянул руку мальчика, в результате чего он лишился фаланг двух пальцев и сильно повредили мягкие ткани и кости. После инцидента проверку начала прокуратура

В ходе проверки выяснилось, что дети не были обеспечены специальной одеждой, защитными очками и нарукавниками, а педагог не прошел обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда, что означало, что он не имел права учить детей. Стоящие в мастерской станки не были оборудованы предохранительными сетками и стеклами.

В результате прокуратура вынесла представление об устранении нарушений федерального законодательства, директору школы был сделан выговор и назначен штраф. Педагог также получил выговор.

В ходе медицинской экспертизы будет установлен вред, нанесенный здоровью ребенка.