Что поборы, а что — нет: выясняем, какие школьные расходы родители несут по закону

Родители учеников ростовской школы № 99 обвинили руководство в поборах. В соцсетях они разместили пост, в котором жаловались на то, что различные нужды — начиная от празднования Масленицы и заканчивая ремонтом — обходятся каждому ученику в среднем в пять тысяч рублей в год. Редакция 161.ru разобралась, на что школа все-таки имеет право собирать деньги с родителей, а какие расходы носят сугубо добровольный характер. И что будет с успеваемостью вашего чада, если не сдавать деньги ни на что и никогда.

На наши вопросы ответила замначальника управления образования Ростова Маргарита Распевалова. Она сразу сделала акцент на то, что сегодня образование — бесплатное. И всё, что необходимо для получения знаний в рамках образовательной программы, вложений со стороны родителей не требует.

Учебники

По словам Маргариты Распеваловой, во всех школах города (а их у нас 106) учебники для каждого ребенка закупает государство:

— Собирать с родителей деньги на приобретение учебников недопустимо. Это касается всех классов. Требовать какие-либо пособия, которые не входят в учебную программу, а, следовательно, не закупаются образовательным учреждением, неправомерно. И если вам учитель предлагает сдать деньги на учебники, надо в обязательном порядке прояснить ситуацию у руководителя школы. Если разъяснения администрации не устроили родителя, можно связаться с управлением образования и рассказать о ситуации.

При этом учитель может предложить родителям приобрести дополнительные пособия, не включенные в перечень обязательных для учебного процесса, но лишь в рекомендательной форме.

Если возник конфликт и уладить в школе его не удалось, надо связаться с управлением образования

Охрана

Во многих школах Ростова родителям предлагают сдавать деньги на охрану. Где-то это стоит 30 рублей в месяц с человека, где-то — 100 рублей. И тут родители уже сами решают, сдавать или нет. Государство обеспечивает школы кнопками охранной и пожарной сигнализаций, видеокамерами по периметру школу и на входе. Ну и, конечно, классическое решение вопросов безопасности — вахтер в фойе.

Работать или нет с охранным агентством, нанимать или нет профессиональных охранников — решение за родителями.

— Руководитель школы выносит вопрос об услугах охранного агентства на обсуждении. В школьных бюджетах эти расходы не заложены. Если среди родителей есть разногласия, то на входе в школу можно посадить вахтера. Его работу оплачивают из бюджетных средств, — говорит Маргарита Распевалова.

Столовая

Бесплатное питание в школе положено только детям из малообеспеченных семей (когда средний доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума. — Прим. авт.).

Для этого родители пишут заявление на имя директора школы. После того, как социальные службы подтвердят статус малоимущей семьи, руководство школы издает приказ о бесплатном питании ребенка. После этого ребенок год будет питаться в школе бесплатно. Можно обратиться за льготами по питанию хоть посреди учебного года. Главное — официально подтвердить статус малоимущих.

Сегодня в Ростове едят в школах бесплатно 12 тысяч детей. Средняя стоимость горячего завтрака (гарнир, мясо, напиток, иногда фрукты) и комплексного обеда — 65 рублей 44 копейки для учеников с первого по четвертый класс и 76 рублей 71 копеек — для остальных учащихся.

— Разница в цене связана с тем, что в разном возрасте детям нужно разное количество калорий, — поясняет Маргарита Распевалова.

Приносить с собой бутерброды и прочие перекусы в ростовских школах ученикам не разрешают. Во-первых, школьное меню сбалансированное и учитывает все потребности растущего организма, а во-вторых, ребенок может отравиться той же колбасой, которую родители положили в портфель, чтобы чадо не голодало.

Родители аллергиков могут рассчитывать на особое меню для своего ребенка. Если в медкарте указано, что ребенок страдает аллергией на какие-либо продукты, в школе подберут завтрак или обед с учетом этих ограничений.

Продленка и секции

Несколько лет назад в России официально отменили бесплатные группы продленного дня. Поэтому родители не должны удивляться, когда за услуги по присмотру за детьми во внеучебное время им выставят счет. Правда, стоит отметить, что в Ростове это стоит достаточно дешево. В этом году один час в группе продленного дня стоит 17,35 рубля. В день продленка обходится примерно в 105 рублей за одного ребенка. За детьми-инвалидами, школьниками, оба родителя которых инвалиды, за сиротами и учениками с туберкулезной интоксикацией присмотрят бесплатно.

Школы имеют право устраивать платные спортивные секции, танцевальные кружки, дополнительные курсы английского и так далее. Но их посещение не может быть обязательным.

Факультативные занятия, которые не являются обязательными, могут быть платными

Праздники

Все мероприятия, на которых зарабатывают предприниматели, в школах запрещены. Это касается в том числе фотографов, делающих коллективные школьные снимки. Но школьные двери обычно открыты тем, кто готов безвозмездно устроить представление для детей.

Пожертвования и наличный расчёт

Хотя никто не может заставить родителей оплачивать охрану, ремонт и учебники, добровольные пожертвования в школах разрешены. Но только в том случае, если соответствуют требованиям закона о благотворительной деятельности.

— Принуждение родителей к пожертвованиям со стороны школы является нарушением закона, — говорит Маргарита Распевалова. — В школах также запрещены расчеты наличными. Исключение составляет лишь оплата питания. Сейчас в каждой школе есть стенд, и там указана вся информация по поводу того, как оказать добровольное пожертвование и на какой счет переводить деньги.

Не буду сдавать — отразится на ребенке

Многие родители всё же воспринимают добровольные взносы как обязательные. Объясняют это тем, что боятся, как бы решение не оплачивать, к примеру, охрану, не отразилось на ребенке.

— Эти опасения родителей напрасны, — поясняет Маргарита Распевалова. — Деятельность любой школы оценивается по качеству образования. Выгодно ли директору, который хочет, чтобы его учреждение было успешным, искусственно занижать результаты учащихся? Или работать в конфликтной атмосфере? Конечно, нет! И еще один момент: сегодня все очень прозрачно и гласно. Есть соцсети, есть возможность выступить и быть услышанным.