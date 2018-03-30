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В школах Алтайского края проверят пожарную безопасность после каникул
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В школах Алтайского края проверят пожарную безопасность после каникул 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Министерство образования и науки Алтайского края поручило проверить системы противопожарной безопасности, а также провести учения в школах края. Об этом сообщила АиФ-Алтай замминистра Инесса Долженко.
Отметим, редакция обратилась в министерство с вопросом: как выполняются поручения главы региона Александра Карлина о провидении проверок в местах массового пребывания людей, в частности в крупных торговых объектов, учреждениях здравоохранения и образования.
«Руководителям муниципальных органов, которые осуществляют управление в сфере образования, и всем руководителям краевых учреждений, подведомственных министерству, дано поручение проанализировать исправность всех систем противопожарной безопасности, дополнительно провести учения и инструктажи по действиям в случае ЧС», — сообщила Инесса Долженко.
Ответственность за обеспечение безопасности образовательных организаций муниципального уровня осуществляется органами местного самоуправления.
В ближайшие дни разработают план противопожарных мероприятий. В частности, в школах в обязательном порядке будут проверены запасные выходы. Кроме того, после каникул пройдут тренировки по эвакуации школьников и педагогов.
Редакцию также заверили, что во всех образовательных учреждениях края есть первичные средства пожаротушения, утверждены планы эвакуации и инструкции по действиям сотрудников организаций при возможных ЧС. Школы оснащены автоматической пожарной сигнализацией и выводами на пульт «01».
Только в прошлом году на эти цели край выделил 10 миллионов рублей, на противопожарные мероприятия в этом году планируется потратить в два раза больше. Дополнительные деньги выделяют на выполнения предписаний контрольно-надзорных органов МЧС. Кстати, сотрудники образовательных организаций посещают курсы по охране труда и пожарной безопасности.
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 Ещё 15 источников 
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