В школах Алтайского края проверят пожарную безопасность после каникул

Министерство образования и науки Алтайского края поручило проверить системы противопожарной безопасности, а также провести учения в школах края. Об этом сообщила АиФ-Алтай замминистра Инесса Долженко.

Отметим, редакция обратилась в министерство с вопросом: как выполняются поручения главы региона Александра Карлина о провидении проверок в местах массового пребывания людей, в частности в крупных торговых объектов, учреждениях здравоохранения и образования.

«Руководителям муниципальных органов, которые осуществляют управление в сфере образования, и всем руководителям краевых учреждений, подведомственных министерству, дано поручение проанализировать исправность всех систем противопожарной безопасности, дополнительно провести учения и инструктажи по действиям в случае ЧС», — сообщила Инесса Долженко.

Ответственность за обеспечение безопасности образовательных организаций муниципального уровня осуществляется органами местного самоуправления.

В ближайшие дни разработают план противопожарных мероприятий. В частности, в школах в обязательном порядке будут проверены запасные выходы. Кроме того, после каникул пройдут тренировки по эвакуации школьников и педагогов.

Редакцию также заверили, что во всех образовательных учреждениях края есть первичные средства пожаротушения, утверждены планы эвакуации и инструкции по действиям сотрудников организаций при возможных ЧС. Школы оснащены автоматической пожарной сигнализацией и выводами на пульт «01».