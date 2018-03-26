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СФУ улучшил позиции в международном рейтинге RankPro
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СФУ улучшил позиции в международном рейтинге RankPro 

РИА «ФедералПресс» 46 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Рейтинг составляется Международным советом ученых (ICS) совместно с Академией наук Латвии в рамках международной программы «Глобальный мировой коммуникатор. Образование и наука» (GWC). Рейтинг
RankPro ежегодно оценивает более полутора тысяч вузов по таким критериям, как численность иностранных студентов и преподавателей; число научно-педагогических работников со званием профессора и степенью доктора наук; спектр предоставляемых образовательных программ; научно-исследовательская, публикационная активность и другие.
Первое место в мировом рейтинге занимает Калифорнийский технологический институт (Caltech), среди российских вузов — МФТИ.
В 2018 году в рейтинге представлено 33 российских университета, что на 11 меньше, чем в прошлом.
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