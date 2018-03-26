СФУ улучшил позиции в международном рейтинге RankPro

Рейтинг составляется Международным советом ученых (ICS) совместно с Академией наук Латвии в рамках международной программы «Глобальный мировой коммуникатор. Образование и наука» (GWC). Рейтинг

RankPro ежегодно оценивает более полутора тысяч вузов по таким критериям, как численность иностранных студентов и преподавателей; число научно-педагогических работников со званием профессора и степенью доктора наук; спектр предоставляемых образовательных программ; научно-исследовательская, публикационная активность и другие.

Первое место в мировом рейтинге занимает Калифорнийский технологический институт (Caltech), среди российских вузов — МФТИ.

В 2018 году в рейтинге представлено 33 российских университета, что на 11 меньше, чем в прошлом.