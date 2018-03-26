На Урале руку пятиклассника намотало на токарный станок

Свердловская прокуратура провела проверку Поташкинской средней школы в Артинском районе, где в начале февраля пятиклассник получил травму правой руки во время дополнительного кружка по труду. Директора школы привлекли к административной ответственности, сообщает в понедельник, 26 марта, «АиФ-Урал»

Инцидент произошел 9 февраля во время кружка по дополнительному образованию «Мастерская „Самоделкин“, где пять учеников Поташкинской средней школы изготавливали шкатулки. По данным прокуратуры, один из пятиклассников в то время, когда педагог покинул на некоторое время класс, включил без разрешения токарный станок. Вместе с изделием его правую руку замотало во фрезу оборудования.

»При осмотре в больнице у него обнаружены множественные травмы: травматическая ампутация средней фаланги 4 пальца, ампутация ногтевой фаланги 5 пальца, размозжение мягких тканей и кости 3 пальца, рана ногтевой пластинки 1 пальца», — сообщили в надзорном ведомстве.

Организованная проверка указала на множественные нарушения в школе. В частности, школьники обучались на уроках труда без специальной одежды и индивидуальной защиты, а педагог не проходил обучение по технике безопасности охраны труда. При этом станки не были оборудованы специальным освещением во время работ. В результате ведомством вынесено представление в адрес начальника управления образования Артинского ГО, а директору школы вынесен выговор.

«Директор школы привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей») в виде штрафа», — отметили в прокуратуре

Сейчас в отношении школьника проводится судебно-медицинское освидетельствование для установления степени тяжести причинения вреда здоровье. После чего материалы проверки будут направлены в следственные органы, где дадут уголовно-правовую оценку произошедшему.