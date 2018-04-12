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Алтайские школьники подтопленных территорий будут учиться в санаториях?
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Алтайские школьники подтопленных территорий будут учиться в санаториях? 

АиФ — Алтай 35 минут назад
Фото: АПИ Урал
Слышал, что учеников некоторых подтопленных школ после весенних каникул отправят в разные санатории края. А учиться где же они будут?
В Министерстве образования и науки Алтайского края сообщили, что всего в пострадавших от наводнения территориях подтопило 71 образовательное учреждение. Во многих удалось наладить образовательный процесс после весенних каникул. Однако для учеников нескольких школ Солонешенского, Петропавловского и Краснощёковского районов вынуждены были организовать образовательный процесс в санаториях края и в пунктах временного размещения. Так, школьники из Краснощёковского района в течение трёх недель будут находиться в детском санатории села Павловск, а ученики из Петропавловского и Солонешенского районов — в детском санатории «Чайка» Бийского района. Как отметила заместитель министра образования и науки Алтайского края Марина Дюбенкова, санатории имеют лицензии на обучение, там есть педагоги, которые находятся в штате санаториев. «Это привычный процесс, это круглогодичные санаторные учреждения», — заверила чиновница.
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