В Госдуму внесен законопроект об обязанности учителей оказывать детям в школах первую медицинскую помощь

«Актуальность проблемы организации медицинской помощи детям в школах и дошкольных учреждениях характеризуется продолжающимся регрессом состояния здоровья детей в период пребывания их в образовательных учреждениях, что указывает на недостаточную эффективность проводимых в настоящее время мероприятий. Возрастает число случаев резкого ухудшения здоровья обучающихся во время занятий физической культурой, требующих срочного медицинского вмешательства. Крайне остро стоит вопрос о возможности оказания работниками школ и дошкольных учреждений первой помощи детям до прибытия бригад скорой и неотложной медицинской помощи», — следует из пояснительной записки.

В связи с этим авторы инициативы предлагают обязать преподавателей оказывать первую помощь обучающимся, находящимся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью.

Помимо этого документ предусматривает особый порядок допуска несовершеннолетних обучающихся к занятиям физкультурой и спортом. Так, родители должны уведомлять школу или детский сад о состоянии здоровья своего ребенка в случае, если для получения им образования требуется создание особых условий обучения. Кроме того, согласно документу, ученик сможет получить допуск к занятиям спортом только «на основании медицинского заключения, выданного по результатам профилактического осмотра в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья».