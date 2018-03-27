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В Госдуму внесен законопроект об обязанности учителей оказывать детям в школах первую медицинскую помощь
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В Госдуму внесен законопроект об обязанности учителей оказывать детям в школах первую медицинскую помощь 

Агентство «Москва» 50 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Депутаты Госдумы от «Единой России» Дмитрий Морозов и Алена Аршинова внесли в нижнюю палату парламента законопроект, обязывающий педагогов оказывать детям первую медицинскую помощь в школах и дошкольных учреждениях. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.
«Актуальность проблемы организации медицинской помощи детям в школах и дошкольных учреждениях характеризуется продолжающимся регрессом состояния здоровья детей в период пребывания их в образовательных учреждениях, что указывает на недостаточную эффективность проводимых в настоящее время мероприятий. Возрастает число случаев резкого ухудшения здоровья обучающихся во время занятий физической культурой, требующих срочного медицинского вмешательства. Крайне остро стоит вопрос о возможности оказания работниками школ и дошкольных учреждений первой помощи детям до прибытия бригад скорой и неотложной медицинской помощи», — следует из пояснительной записки.
В связи с этим авторы инициативы предлагают обязать преподавателей оказывать первую помощь обучающимся, находящимся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью.
Помимо этого документ предусматривает особый порядок допуска несовершеннолетних обучающихся к занятиям физкультурой и спортом. Так, родители должны уведомлять школу или детский сад о состоянии здоровья своего ребенка в случае, если для получения им образования требуется создание особых условий обучения. Кроме того, согласно документу, ученик сможет получить допуск к занятиям спортом только «на основании медицинского заключения, выданного по результатам профилактического осмотра в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья».
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