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Преподаватель детской школы искусств в Йошкар-Оле объявила голодовку
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Преподаватель детской школы искусств в Йошкар-Оле объявила голодовку 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По информации «Эхо Москвы», преподаватель ДШИ объявила о возобновлении голодовки в знак протеста против «произвола и дискриминации со стороны директора школы».
Как стало известно порталу, после смены руководства были изменены учебные планы, уволен ряд педагогов, начались проблемы с материальным обеспечением.
«Педагоги школы приняли решение о создании первичной организации профсоюза «Учитель». И вот тут начались проблемы у этих педагогов, в частности, у Екатерины Соколовой, против которой началась травля, у нее была уменьшена зарплата вдвое. Тем лицам, которые были приближены к начальству, наоборот, пошли какие-то надбавки», — говорит сопредседатель межрегионального профсоюза, учитель Леонид Перлов.
Профсоюз окажет юридическую помощь учительнице в случае возникновения реальной угрозы, «если будут отнимать детей, и если будет обращение в суд». На данный момент представители организации направили письма мэру Йошкар-Олы Евгению Маслову и главе Республики Марий Эл Александру Евстифееву с просьбой обратить внимание на нарушение трудовых прав работников ДШИ.
Фото: www.semnasem.ru
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