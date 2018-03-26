Преподаватель детской школы искусств в Йошкар-Оле объявила голодовку

По информации «Эхо Москвы», преподаватель ДШИ объявила о возобновлении голодовки в знак протеста против «произвола и дискриминации со стороны директора школы».

Как стало известно порталу, после смены руководства были изменены учебные планы, уволен ряд педагогов, начались проблемы с материальным обеспечением.

«Педагоги школы приняли решение о создании первичной организации профсоюза «Учитель». И вот тут начались проблемы у этих педагогов, в частности, у Екатерины Соколовой , против которой началась травля, у нее была уменьшена зарплата вдвое. Тем лицам, которые были приближены к начальству, наоборот, пошли какие-то надбавки», — говорит сопредседатель межрегионального профсоюза, учитель Леонид Перлов.

Фото: www.semnasem.ru