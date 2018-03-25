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Каждый десятый абитуриент МГУ в 2017 году «завалил» вступительное испытание
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Каждый десятый абитуриент МГУ в 2017 году «завалил» вступительное испытание 

РИА Новости 14 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Количество двоек за вступительные испытания в Московском университете им. Ломоносова в 2017 году составило около 10%, при этом почти каждый пятый абитуриент факультета журналистики не смог пройти творческий конкурс, сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий на Дне открытых дверей университета.
Садовничий пояснил, что все абитуриенты МГУ помимо результатов ЕГЭ проходят дополнительное испытание по профильному предмету.
"Где-то 7,8,9% двоек на испытаниях. Кое-где повыше", — сказал Садовничий.
Согласно его презентации к докладу, всего в 2017 году доля двоек за дополнительные испытания составила 10,19%. При этом самый высокий процент двоек за экзамен получили абитуриенты, проходившие творческий конкурс по журналистике — 20,76%, меньше всего двоек у абитуриентов за экзамен по физике — 6,12%.
Согласно презентации, общая доля двоек за дополнительное испытание при поступлении в МГУ за последние 4 года несколько снизилась — в 2014 году она составляла 12,35%. В том же году лидером по числу двоек был экзамен по обществознанию — тогда сдать экзамен не смогли 20,52%. К 2017 году доля двоек по этому предмету сократилась до 13,71%.
Ректор также отметил, что в настоящее время в России наблюдается демографический спад, однако он не коснётся Московского университета.
"Количество потенциальных абитуриентов пока падает, оно начнет расти к 2025 году, но несильно. Но МГУ не очень зависит от демографии, и слава богу мы отбираем сильных. У нас примерно 4 тысячи (мест) на бюджет и 4 тысячи — на контракт. Примерно такое соотношение. Выпуск у нас — 9 тысяч (человек)", — добавил он.
"Средний балл ЕГЭ в 2017 году — 80,6 среди абитуриентов, среди зачисленных — 85", — сообщил ректор, отметив, что четверть бюджетных мест получают победители тех или иных олимпиад.
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