Каждый десятый абитуриент МГУ в 2017 году «завалил» вступительное испытание

Садовничий пояснил, что все абитуриенты МГУ помимо результатов ЕГЭ проходят дополнительное испытание по профильному предмету.

"Где-то 7,8,9% двоек на испытаниях. Кое-где повыше", — сказал Садовничий.

Согласно его презентации к докладу, всего в 2017 году доля двоек за дополнительные испытания составила 10,19%. При этом самый высокий процент двоек за экзамен получили абитуриенты, проходившие творческий конкурс по журналистике — 20,76%, меньше всего двоек у абитуриентов за экзамен по физике — 6,12%.

Согласно презентации, общая доля двоек за дополнительное испытание при поступлении в МГУ за последние 4 года несколько снизилась — в 2014 году она составляла 12,35%. В том же году лидером по числу двоек был экзамен по обществознанию — тогда сдать экзамен не смогли 20,52%. К 2017 году доля двоек по этому предмету сократилась до 13,71%.

Ректор также отметил, что в настоящее время в России наблюдается демографический спад, однако он не коснётся Московского университета.

"Количество потенциальных абитуриентов пока падает, оно начнет расти к 2025 году, но несильно. Но МГУ не очень зависит от демографии, и слава богу мы отбираем сильных. У нас примерно 4 тысячи (мест) на бюджет и 4 тысячи — на контракт. Примерно такое соотношение. Выпуск у нас — 9 тысяч (человек)", — добавил он.

"Средний балл ЕГЭ в 2017 году — 80,6 среди абитуриентов, среди зачисленных — 85", — сообщил ректор, отметив, что четверть бюджетных мест получают победители тех или иных олимпиад.