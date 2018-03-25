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Специалисты новосибирского планетария поучаствовали в создании нового учебника по астрономии
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Специалисты новосибирского планетария поучаствовали в создании нового учебника по астрономии 

ngs.ru 3 часа назад
Фото: ngs.ru
Сотрудники новосибирского планетария дали рекомендации авторам нового учебника по астрономии.
«При поддержке издательства «Просвещение» нам удалось наладить конструктивный диалог с Виктором Максмовичем Чаругиным (автор учебника по астрономии — А. Б), — приводятся слова директора Большого новосибирского планетария Ильи Орлова на сайте планетария. — Он согласился с рядом наших рекомендаций, прежде всего, по уточнению физических величин, приведенных в учебнике».
Как сообщили в планетарии, новое издание учебника представили в Новосибирске на встрече исследователей и педагогов из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Во время конференции специалисты обсудили особенности преподавания астрономии в российских школах.
Пересмотр учебника нужен не только по астрономии. В прошлом году в Новосибирской области проводился конкурс на разработку учебника по истории региона.
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