Специалисты новосибирского планетария поучаствовали в создании нового учебника по астрономии 

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«Нас просто прихлопнули»: НГТУ оставил без диплома 2000 студентов

НГТУ остался без аккредитации по девяти направлениям: студенты не получат дипломы

Фонд одного из богатейших бизнесменов будет платить по 20 тысяч 18 студентам из Новосибирска