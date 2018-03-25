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В Пскове крайне остро стоит проблема строительства ещё одной школы — чиновники
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В Пскове крайне остро стоит проблема строительства ещё одной школы — чиновники 

Псковская губерния 3 часа назад
Псков остро нуждается в строительстве как минимум ещё одной школы, об этом пишет «МК в Пскове» со ссылкой на доклад управления образования города. Острая нехватка существует даже с учётом появления Инженерно-лингвистической гимназии на 1350 мест. Об этом говорится в пояснительной записке к результатам мониторинга образования, опубликованного городским управлением образования. Острая необходимость ещё в одной школе вызвана увеличением количества учащихся в школах Пскова в среднем на 1000 человек. На начало 2017-2018 учебного года в общеобразовательных учреждениях города Пскова обучается 24 091 человек, во вторую смену обучается 4 943 человека, что составляет 20 процентов от общего количества обучающихся. Средняя наполняемость классов составляет 26,8 человек. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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