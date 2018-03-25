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В Орле частную школу оштрафовали за работу без лицензии
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В Орле частную школу оштрафовали за работу без лицензии 

РИА 57 43 минуты назад
Фото: РИА 57
Арбитражный суд Орловской области решил привлечь индивидуального предпринимателя Марию Животову к административной ответственности в виде штрафа в размере 4000 рублей за работу без лицензии.
Иск в суд подал департамент образования региона, так как был установлен факт осуществления образовательной деятельности в центре детского развития «Монтессорики» без соответствующей лицензии. К чиновникам обратился один из клиентов. Мужчина пояснил, что орловцам предлагают услуги по различным программам для детей. Относительно лицензии руководство заверяло, что она в стадии оформления, при этом родителей просили не распространяться о проводимых уроках.
Предприниматель в суде возражала, что осуществляет деятельность по присмотру и уходу за детьми без использования образовательных программ, которая не носит целенаправленный характер. Ее слова соответствуют выписке из единого реестра ИП, однако опровергаются даже самим сайтом «Монтессориков».
В различных районах города бизнес-леди арендованы помещения для организации досуга детей. В разные периоды деятельности центры посещали порядка 100 детей в возрасте от 2 до 8 лет. Для работы привлечены педагоги, педагоги-воспитатели, педагоги дополнительного образования. На сайте размещена информация об осуществлении образовательной деятельности: занятия по шахматам, изучение иностранных языков, подготовка детей к школе, занятия по логоритмике, в театральной студии, художественной студии, студии песочной анимации.
Напомним, проверка деятельности центров началась после того, как один из малышей во время занятия обварился кипятком.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
В Орле малыш обварился кипятком в центре развития
(Фото с сайта центра «Монтессорики»).
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