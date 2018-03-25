Калининградский военно-морской вуз начинает предварительный отбор будущих курсантов

Профессорско-преподавательский состав филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» ( г. Калининград ) начал предварительный профессиональный отбор кандидатов из числа гражданских молодых людей, прошедших службу по призыву, и действующих военнослужащих.

Профессорско-преподавательский состав филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (г. Калининград) начал предварительный профессиональный отбор кандидатов из числа гражданских молодых людей, прошедших службу по призыву, и действующих военнослужащих.

Начиная с 2017 года, офицеры и курсанты филиала посетили свыше 150 средних образовательных учебных заведений более чем в 30 регионах Российской Федерации в целях привлечения абитуриентов в старейший вуз Калининградской области

Командование филиала совместно с Комитетом образования г. Калининграда, Министерством образования Правительства региона регулярно проводит дни открытых дверей и различные патриотические конкурсы с учениками средних образовательных учреждений Калининградской области.

Уже 4-й год подряд филиал осуществляет набор и обучение девушек. Здесь успешно действует сводное подразделение девушек-курсанток.

Желающим учиться в Калининградском филиале необходимо до 1 апреля подать необходимые документы в военные комиссариаты по месту жительства.