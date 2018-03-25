Американские школьники теперь должны носить прозрачные рюкзаки — чтобы никто не пронес оружие в школу

14 февраля 2018 года 19-летний Николас Круз , исключенный из школы из-за проблем с дисциплиной, пришел в класс и открыл стрельбу. В результате 17 человек погибло, множество были ранены. В ходе расследования выяснилось, что Николас часто приносил в школу оружие и угрожал одноклассникам.

Сейчас ученики средней школы Марджори Стоунман Дуглас, в которой произошла эта трагедия, находятся на каникулах. А администрация тем временем объявила о новых правилах. Отныне в школу можно приходить только с прозрачными рюкзаками — их детям раздадут бесплатно. Каждый рюкзак будет подписан, чтобы их невозможно было перепутать.

Кроме того, согласно новым правилам безопасности двери в классах будут запираться изнутри во время уроков, а весь персонал школы пройдет спецподготовку, чтобы быть готовым, если стрельба или что-либо подобное повторится.

Напомним, подобные истории случаются не только в Америке. 15 января в школе N127 в Перми двое 16-летних подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Утром 21 марта 13-летняя ученица школы № 15 из города Шадринск Курганской области принесла в класс пневматический пистолет, который она взяла у своего отца, и начала стрелять по одноклассникам. Семеро детей пострадали.

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