«Нас просто прихлопнули»: НГТУ оставил без диплома 2000 студентов

В понедельник, 19 марта, на сайте Рособрнадзора появилось заключение по результатам аккредитационной экспертизы в НГТУ. Согласно документу, по девяти направлениям подготовки вузу в аккредитации отказали. Это значит, что студенты, которые учатся на таких специальностях, как «экономическая безопасность», «экономика» (аспирантура), «юриспруденция», «сервис» (бакалавриат), «туризм» (бакалавриат), «реклама и связи с общественностью» (бакалавриат) и «журналистика» (бакалавриат), дипломы государственного образца не получат.

«По этим направлениям мы, по сути, как частный вуз», — отмечает президент НГТУ и председатель Совета ректоров вузов НСО Николай Пустовой.

«Несмотря на отказ в аккредитации по девяти направлениям, НГТУ по-прежнему имеет право на осуществление образовательной деятельности по всем направлениям и специальностям подготовки, указанным в приложении к бессрочной лицензии. Университет планирует через год подать заявление на повторную аккредитацию образовательных программ, в аккредитации которых было отказано», — говорится в официальном сообщении ректора Анатолия Батаева на сайте вуза.

Проверку проводили в конце января. В итоговом заключении по каждому направлению специалисты Рособрнадзора привели найденные нарушения. Среди них можно встретить такие формулировки, как направление «не формирует профессиональную компетенцию», «в типы производственной практики не входит научно-исследовательская работа», «выявлены несоответствия содержания и качества подготовки».

Президент НГТУ говорит, что все претензии Рособрнадзора несерьёзные и они возникли больше из-за ошибок в документах, чем из-за реальных нарушений:

«Там буквально пропустили три слова, где-то надо написать три «а», а написали три «о», ну, по-русски говоря. Это всё глупости. У нас даже документов не требовали с технических направлений. Сделайте чёткие требования — например, чтобы готовить юристов, нужно иметь, условно говоря, пять докторов наук, 20 кандидатов, и если есть — тогда учите. Таких критериев нет. Вот у торгового есть лицензия, а у НГТУ отбирают. Это что, правильно?».

Всю неделю в университете проводили встречи ректората со студентами и их родителями, где им объясняли, что делать дальше. Тем, кто выпускается в этом году, предложили диплом негосударственного образца. Среди других вариантов — перевестись в другой вуз, досдав недостающие зачёты и экзамены, и получить их диплом или остаться с неоконченной «вышкой». Для студентов-парней есть и ещё одна опасность — их могут забрать в армию, весенний призыв традиционно стартует 1 апреля.

«Девочек мы переведём, а мальчиков могут забрать в армию.

Так что девочки останутся, мальчики уйдут от нас, и всё. Военкомат считает, что если вуз по этим направлениям неаккредитованный, то они имеют право», — говорит Пустовой, отмечая, что «проблем нет».

По словам ректора, выпускникам предложили места в СГУПСе, СибУПК и новосибирском филиале Томского госуниверситета. В НГУ дополнительных мест нет. У студентов младших курсов есть возможность подождать год, когда вуз попытается вернуть аккредитацию по этим направлениям.

О том, что вуз лишили аккредитации, студенты узнали из интернета. Как рассказала корреспонденту НГС студентка 4-го курса юридического факультета НГТУ Валентина Г., ректор сначала отрицал закрытие направлений, а преподаватели успокаивали, что «всё будет хорошо».

«Аккредитацию мы ждали давно, и мы знали, что мы её пройдём. Комиссия приехала с нарушением — они приехали в наше каникулярное время. По условиям аккредитации, мы должны были написать тест. Тест писали заочники, тест прошли успешно. Далее мы всё забыли. Приезжие специалисты говорили, что у нас вообще всё хорошо, и мы с этой мыслью жили. Мы ждали решения в конце февраля, но его не поступило. Стало понятно, что оно поступит только после выборов», — объяснила она.

Девушка отметила, что заключение с отказом в аккредитации датировано 6 марта, а опубликовано 19 марта. Таким образом, вузу не дали времени на исправление нарушений.

«Мы были вообще не готовы, мы не верили, что нас могут закрыть. Мы два дня ходили просто в трансе. У нас не было никакой информации. Я лично звонила, когда вышел приказ, в Рособрнадзор, что это значит. Они сказали: ребят, это значит — всё. Весь вторник нам никто ничего не мог ответить. Ректор собирает другие факультеты, но не нас. Хотя мы четвёртый курс, у нас, по идее, сейчас должна была быть предпоследняя неделя обучения. Нам всем говорят, мол, сидите, всё спокойно. Потом нам звонят из деканата. Нас собрали, сказали, что у вас есть сутки, чтобы устроить свою судьбу, — бегите с зачётками по другим вузам. По идее, есть официальная процедура перевода — и, по сути, нас должны перевести на наших условиях», — говорит она.

По словам юристов-бакалавров, диплом негосударственного образца им не нужен: «Это принципиальная разница. По сути, это будет бумажка ни о чём». Поэтому пока студенты ищут вуз, который готов их принять.

«Мы рассматриваем только ТГУ, потому что другие альтернативы типа нархоза или СибУПК — это, извините, я за вузы не особо-то считаю по юридическому направлению.

Мы имеем право выбирать. Мы же не просто так 3,5 года отучились, старались, взвешенно выбирали, что мы хотим быть именно юристами НГТУ»,

— рассказала Валентина и добавила, что в ТГУ им придётся досдать несколько предметов из-за академической разницы. Это время они должны были потратить на написание диплома.

После публикации приказа в вузе сообщили, что студентам вернут часть денег за обучение — за половину этого семестра. Стоимость семестра по направлению «юриспруденция» составляет 46–50 тысяч рублей в магистратуре (в зависимости от курса) и 52 тысячи рублей — в бакалавриате.

«Они нас просто прихлопнули. 2000 человек прихлопнули, 80 человек преподавательского состава взяли и перечеркнули за один день во время учебного процесса. По договору они обязаны нам выдать диплом гособразца. Так почему они хотят нам сейчас вернуть гроши какие-то. Я считаю, что они должны нам вернуть деньги за всё обучение и принести извинения», — негодует студентка.

Магистрантка юридического факультета Анастасия добавила, что студенты готовят обращения в прокуратуру и приёмную президента. Также они приходили в региональное министерство образования : «Они послушали нас и сказали, что „мы не знаем, чем вам помочь“. Мы и с юристами консультировались — мне практикующий юрист сказал, что это всё (нарушения, найденные Рособрнадзором. — К. Ш.) высосано из пальца. Есть шанс [получить диплом через суд], но он сказал, что без поддержки деканата и ректората мы мало чего добьёмся, но попробовать стоит».

Другие студенты к новости о закрытии специальности отнеслись спокойнее. «Давно ещё задумывалась о переводе, честно, — объясняет студентка 2-го курса специальности „реклама и связи с общественностью“ Ирина П. — Не особо меня устраивает процесс обучения в НГТУ. А тут ещё, скажем так, репутация универа подпортилась, так что оставаться не хочу. На примете РАНХиГС и НГУЭУ. Моя группа разделилась на несколько баррикад. Кто-то всё-таки хочет остаться в НГТУ на нашем направлении в надежде, что вуз пройдёт повторную аккредитацию и всё будет ок. Кто-то тоже решает остаться в НГТУ, но с переводом на другую специальность.

Для рекламщиков нашли альтернативу — создали новое направление „социология рекламы и связи с общественностью“. Но тут уже присутствует уклон на социологию».

«Буду продолжать учёбу, потому что в своём вузе комфортно, мне всё нравится. Одногруппники такого же мнения, как и я. У нас никто переводиться не думает. Мы как только узнали про эту ситуацию, нас сразу преподаватели успокоили и поддержали. Нам сказали, что прежде всего нужно успокоиться самим и родителей успокоить. Объяснили ситуацию всю и предложили решение проблемы», — добавила Алина Р., которая учится на «журналистике».

По словам студентов, опрошенных корреспондентом НГС, многие выбрали гуманитарные специальности в НГТУ из-за того, что не смогли пробиться в другие вузы или из-за удобного расположения. Однако многие из них отметили, что уровень подготовки в НГТУ очень высокий и нареканий не вызывает. Николай Пустовой добавил, что гуманитарные дисциплины необходимы в подготовке студентов технических специальностей. По его словам, гуманитарные направления преподают профессиональные преподаватели и дают качественное образование, а слово «технический» в аббревиатуре вуза — лишь часть названия.

В подобную ситуацию ранее попадали и другие новосибирские вузы. Так, перед началом этого учебного года лишили аккредитации три направления в СибГУТИ. Тогда под запреты тоже попали гуманитарные специальности — «экономика и управление» (бакалавриат и аспирантура), «социология и социальная работа» (бакалавриат и аспирантура) и «философия, этика и религиоведение» (аспирантура). Год назад закрыли новосибирский филиал Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права (ИВЭСЭП).

По словам председателя Совета ректоров вузов области Николая Пустового,

власти пытаются сократить гуманитарные направления по стране, чтобы привлечь абитуриентов к техническим специальностям, которых сейчас не хватает:

«Есть политика — сократить гуманитарную подготовку, повсеместно пытаются что-то урезать. Я с этим не согласен — за личные деньги я могу получать любую интересующую меня специальность».

Вместе с этим власти увеличили новосибирским вузам количество бюджетных мест на специальности с наибольшей кадровой потребностью в ближайшие семь лет. Среди таких профессий — учитель, бухгалтер, инженер, инженер-технолог, программист, врач, мастер строительных и монтажных работ и геодезист.

Новосибирские эйчары отмечают, что наличие диплома определённого вуза и тем более образца для обычных работодателей давно перестало быть обязательным условием. Исключение составляют узкие специальности, в частности, связанные с медициной. А юристов, экономистов и журналистов работодатели оценивают исходя из навыков и опыта работы.

«Нужен ли диплом в XXI веке? Знаете, как некий факт того, что человек чего-то достиг, — да. А как факт того, что у человека есть какие-то знания, — точно нет, потому что это совсем не показатель. У работодателей сейчас такой голод, люди ищут людей и не могут их найти. Я не знаю, где юристов много, где маркетологов много или ещё кого-то. Нет их. Айтишников не хватает, только сейчас обострилось всё тем, что айтишники захотели уезжать из страны вообще. Этот отток подстегнётся ещё больше», — посчитал управляющий BG-Group Антон Дурнецов.

С ним согласилась Юлия Свитковская, директор компании HR-trend. Она отметила, что нужно различать понятия «образование» и «образованность»:

«Для начала карьеры в обычных профессиях — менеджеров, специалистов — очень мало компаний, которые требуют специальное образование, диплом государственного образца и так далее. Да, говорят, что высшее образование необходимо, но чтобы государственного или негосударственного образца — абсолютно никакого значения не имеет. По ходу работы оцениваются личные характеристики человека, его компетенции, и последний год очень большой делается акцент именно на личные качества человека. Потому что большинству профессий можно обучить, а вот стать хорошим человеком ты уже не научишь своего работника».

НГС отправил запрос в министерство образования Новосибирской области и Рособрнадзор с просьбой прокомментировать ситуацию в НГТУ, однако ответ за два дня, отведенных на подготовку статьи, не поступил.

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