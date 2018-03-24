За что избили охранника в сочинской школе

Краснодар . 24 марта — Новая Кубань. Очевидцы выложили в социальные сети видео с места происшествия. На кадрах видно, как группа молодых людей избивает мужчину. Он не может с ними справиться, так как зажат между трубами, похожими на коимуникационные.

Свидетели уточняют, что все произошло в школе #65 на Красной Поляне. О задержаниях по факту случившегося от правоохранителей информации пока не поступало. О состоянии здоровья мужчины тоже не известно.

На кадрах видно, что физическую силу применяют как действующие ученики школы, так и сторонние молодые люди. При этом помощь мужчине никто из стоящих вокруг учащихся не попытался оказать.

Очевидцы событий поясняют, что утром на территорию школы пришли выпускники учебного заведения из Кепши. Они провоцировали на конфликт девятиклассника. Охранник сделал парням замечание и потребовал покинуть территорию школы. Молодые люди начали выражаться нецензурной бранью и проявлять агрессию.

— Подросток ответил ему матом, за что охранник взял его за локоть и толкнул не сильно, — пишут свидетели в социальных сетях.

После этого молодым людям удалось сбить мужчину с ног, началось избиение.

В драку вмешался директор школы. Чем закончится эта история с процессульной точки зрения, пока не понятно.