Титов предложил ввести в школах уроки предпринимательства

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам политика, в учебнике Боголюбова по обществознанию демонстрируется вполне здравое отношение к предпринимателям. Однако уроки по предпринимательству необходимо сделать отдельным предметом в школьной программе.

Титов также отметил, что теоретических знаний в бизнесе не хватает не только школьникам, но и взрослым. Он подчеркнул, что сегодня «молодежь проявляет куда больше интереса к карьере чиновника, чем самостоятельному пути в бизнесе». По его мнению, ситуацию нужно менять.