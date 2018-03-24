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Титов предложил ввести в школах уроки предпринимательства
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Титов предложил ввести в школах уроки предпринимательства 

Вести.Ru 45 минут назад
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По словам политика, в учебнике Боголюбова по обществознанию демонстрируется вполне здравое отношение к предпринимателям. Однако уроки по предпринимательству необходимо сделать отдельным предметом в школьной программе.
Титов также отметил, что теоретических знаний в бизнесе не хватает не только школьникам, но и взрослым. Он подчеркнул, что сегодня «молодежь проявляет куда больше интереса к карьере чиновника, чем самостоятельному пути в бизнесе». По его мнению, ситуацию нужно менять.
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