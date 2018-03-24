Законопроект об увеличении учебных расходов в Псковской области планируется подготовить к июню 

В Псковском областном Собрании прошло рабочее совещание по вопросам финансирования региональной сферы образования: как сообщает пресс-служба парламента, в нём приняли участие депутаты, представители администрации области и несколько директоров школ. Речь на совещании шла в первую очередь об увеличении учебных расходов с двух до трёх процентов — деньги по этой статье школы получают на приобретение учебников, закупку и ремонт оборудования и прочие хозяйственные траты. «Очевидно, что школам этих средств не хватает, — заявил глава комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников. — Я сам был директором школы 18 лет, и, честно, не представляю, как сегодня руководители учебных учреждений выходят из положения. Надо повышать нормативы, и я уверен, что бюджет может отыскать такую возможность». Начальник регионального управления образования Александр Седунов согласился, что финансирование учебных расходов необходимо увеличивать: «Поддерживаем увеличение, но с пониманием того, как эти деньги будут тратиться — школы должны искать пути экономии». Кроме того, Александр Седунов назвал в качестве примера экономии средств замену штатных уборщиц сотрудниками клининговых компаний, оказывающих услуги по договору. «Возможно, это подходит большим городским школам, но на селе это неприменимо», — возразил Яников. Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению предложил создать рабочую группу, в которую войдут депутаты, представители областной администрации и директора школ, чтобы скорректировать существующие нормативы на учебные расходы и подготовить соответствующий законопроект. По общей договорённости представителей администрации и парламента проект закона решено подготовить к июньской сессии Псковского областного Собрания. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».